Destituyen a líder juvenil por agredir a una fémina

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) informó que el comisionado de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal de Zacatecas, Jaime Castillo Castillo, fue destituido de su encargo y se precisa que la decisión responde a que en el movimiento “no hay lugar para ninguna forma de violencia” y mucho menos contra las mujeres.

Esta determinación ocurre luego de que Jaime Castillo fue identificado en un video viral, donde se aprecia que agredió a la conductora de un vehículo durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana y luego que la víctima acudió a interponer una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

Golpeo a conductora

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles en el Centro Histórico de la capital, cuando un vehículo que circulaba sobre la avenida Hidalgo fue abordado por una avalancha de aficionados que comenzaron a balancear el vehículo, pero, al intentar huir la conductora aceleró y fue cuando el líder juvenil alcanzó la ventana del carro y metió su mano para golpear a la conductora.

El CEN de Morena emitió un comunicado para informar que “el comisionado de jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal de Zacatecas Jaime Castillo fue destituido de su encargo como un acto de responsabilidad y congruencia de preservar el compromiso con los principios que dieron origen a nuestro movimiento”.