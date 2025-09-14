Destructor aborda de manera ilegal a una embarcación

El gobierno de Venezuela aseguró que un “destructor” de Estados Unidos abordó de manera “ilegal” y ocupó durante ocho horas una embarcación venezolana con “nueve pescadores” a bordo.

Todo esto, añadió la administración venezolana, con la intención de justificar “una escalada bélica” en el Caribe.

“El día de ayer (viernes) una embarcación de pesca atunera venezolana (...) fue de manera hostil abordada por una unidad de la Marina de guerra de los Estados Unidos, una unidad militar (...), el destructor Jason Dunham, matrícula DDG-109, equipado con importantes armas, misiles, hombres, efectivos militares con armas de guerra”, afirmó el canciller venezolano, Yván Gil.

Gil leyó un comunicado en el que se afirma que “el navío de guerra desplegó 18 efectivos con armas largas que abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación (...), impidiendo la comunicación y el normal desenvolvimiento de los pescadores que cumplían faena autorizada de pesca de atún”.

Los ocupantes, agregó la nota, eran “humildes pescadores atuneros, que navegaban a 48 millas náuticas de la Isla de La Blanquilla”.