Destruye Semar laboratorios clandestinos

En dos acciones, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron y neutralizaron laboratorios clandestinos empleados para la producción de drogas sintéticas, en Durango, Sinaloa y Michoacán.

En un comunicado, la dependencia informó que la primera acción se realizó durante un recorrido terrestre en la localidad de Carricitos, Durango, donde se ubicó un laboratorio clandestino; ahí, aseguraron mil 150 litros y 695 kilos de precursores químicos y material utilizado para la elaboración de drogas sintéticas.

En una segunda acción, en Sinaloa, en la comunidad Los Cedros, los navales desmantelaron un laboratorio clandestino e incautaron 750 kilos de producto terminado, mil 150 litros y 695 kilos de precursores químicos.

En Michoacán, en La Escondida, se localizó y desmanteló un laboratorio, se aseguraron nueve mil 700 litros y 500 kilos de precursores químicos, además de equipo de laboratorio y herramientas.

La destrucción de los laboratorios representa un golpe significativo a las estructuras logísticas de la delincuencia organizada y evita que estas sustancias ilícitas lleguen a la sociedad.

En estas acciones también participaron integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN).