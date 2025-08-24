Destruyen 16 artefactos explosivos artesanales

En trabajos de vigilancia por diversos sectores urbanos y rurales de Culiacán, elementos del Ejército y de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a un civil armado que amenazaba a su familia y localizaron abandonados dieciséis artefactos explosivos artesanales.

Los elementos del Grupo Especializado en Violencia Familiar y de Género de la Policía Estatal Preventiva y personal militar fueron notificados que en la colonia Campiña, miembros de una familia solicitaban ayuda por ser amenazados con un arma de fuego, por una persona del sexo masculino.

Al llegar al sitio de donde salió la llamada anónima de ayuda, los policías platicaron con una mujer, la cual explicó la situación y les permitió ingresar a su hogar, en donde ubicaron a un hombre, cuya identidad no se dio a conocer, el cual poseía un arma de fuego; al ser detenido se le aseguró el arma y fue puesto a disposición de las autoridades.

En un recorrido efectuado por elementos militares por el poblado de los Naranjos localizaron en un camino de terracería dieciséis artefactos explosivos improvisados, los cuales llevaron a resguardo.