Destruyen 45 artefactos explosivos y 4 granadas

La Marina destruyó 45 artefactos explosivos improvisados y cuatro granadas, asegurados en mayo durante un operativo de la Armada en conjunto con la FGR y la Policía Estatal en Tabasco.

Bajo los protocolos de seguridad correspondientes, el personal naval efectuó la desactivación y detonación de los artefactos explosivos en el municipio de Centla, informó la Secretaría de Marina (Semar).

Lo anterior, como parte de las acciones para desarticular las capacidades logísticas y operativas de los grupos delictivos que operan en el territorio tabasqueño.