Destruyen un túnel huachicolero en Tlaxcoapan, Hidalgo

Con maquinaria pesada, autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron la destrucción de un túnel utilizado para el robo de hidrocarburo en la comunidad de Teocalco, municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo, con lo cual suman 19 estructuras de este tipo eliminadas en lo que va de la actual administración.

El Gabinete de Seguridad de Hidalgo, encabezado por el gobernador Julio Menchaca, y la Secretaría de Gobierno, dieron a conocer que los trabajos se realizaron en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), Protección Civil (PC), Petróleos Mexicanos (Pemex) y autoridades municipales.

Previamente, el túnel había sido inhabilitado por la FGR. La destrucción de este tipo de estructuras clandestinas busca reducir los riesgos para quienes habitan o transitan por la zona, además de inhibir el robo de combustible.

Con este, suman ya 19 túneles intervenidos en lo que va de la actual administración. En Cuautepec se han localizado cuatro; en Pachuca, Tula, Mineral de la Reforma, Tlaxcoapan y Tepeapulco, dos en cada municipio; mientras que en Tepeji del Río, Tlanalapa, Tepetitlán, Nopala y Atitalaquia se reporta uno en cada demarcación,

Por su parte, el mandatario Julio Menchaca señaló que suman 17 túneles inhabilitados y que se mantiene el combate al robo de hidrocarburo mediante diversas acciones coordinadas con instituciones federales y municipales.