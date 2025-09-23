Detallan a legisladores 4T reforma a Ley de Amparo

Senadores y diputados del bloque oficialista acudieron a Palacio Nacional para un encuentro con la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy; el coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar; y catedráticos y expertos, quienes les detallaron y desmenuzaron la iniciativa presidencial de reforma a la Ley de Amparo que en los próximos días comenzará a analizarse en el Senado.

El morenista Saúl Monreal informó en entrevista que en esta reunión se les explicó que lejos de atentar contra el derecho de los mexicanos a ampararse ante cualquier abuso de la autoridad, como lo afirma la oposición, lo que se busca es fortalecer los mecanismos para ejercer ese derecho y se dejó en claro que no se afecta el “interés legítimo” de las personas.

“Es una narrativa falsa de la oposición, como siempre lo ha querido acreditar, porque ahora se tendrá que ver y se está respetando el interés legítimo, que es ahora sí que el asunto fuerte, de fondo del amparo al interés legítimo. Esta iniciativa es de las más avanzadas, porque maneja ya términos para las notificaciones digitales, adaptándose a las nuevas realidades”, puntualizó el senador Monreal Ávila.

Asistentes

A la reunión en Palacio Nacional asistieron también los senadores Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Alejandro Murat y Ana Lilia Rivera, de Morena, así como Luis Alfonso Silva, del Partido Verde. Además, acudió un grupo de diputados federales encabezado por el michoacano Leonel Godoy Rangel.