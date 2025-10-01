Detectan 9 casos de gusano barrenador en Puebla

El Gobierno de Puebla confirmó la presencia de gusano barrenador del ganado (GBG) en al menos nueve bovinos de tres municipios de la Sierra Negra del estado donde ya estableció un cerco sanitario para impedir la expansión de la plaga.

De acuerdo con autoridades locales, el foco más reciente se registró en Tlacotepec de Porfirio Díaz, donde el lunes se reportaron cuatro casos. Según el último boletín de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), existen otros cinco: cuatro en San Sebastián Tlacotepec y uno en Molcaxac.

Por este motivo, el Gobierno de Puebla desplegó 12 brigadas en dos frentes. El primero está conformado por seis en municipios de la Sierra Negra y hay seis más en la zona perifocal de Molcaxac.

Las brigadas integran personal del Instituto Interamericano para la Agricultura (IICA), la CPA, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y el Comité de Fomento y Salud Animal del estado.