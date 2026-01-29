Detectan caso de sarampión en la Facultad de Medicina

La Facultad de Medicina informó este miércoles que se identificó un caso sospechoso de sarampión en el grupo 2216, por lo que en la actualidad se encuentra en espera de los resultados de las pruebas confirmatorias correspondientes.

En un comunicado, la institución expresó que desde el inicio del brote de sarampión en México, y de manera previa durante todo el año 2025, la Facultad de Medicina ha llevado a cabo diversas campañas de vacunación dirigidas a su comunidad, como parte de las acciones permanentes de prevención y cuidado de la salud.

Destacó que el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina dará seguimiento puntual a la persona identificada como caso sospechoso para establecer e implementar las medidas epidemiológicas pertinentes, conforme a los lineamientos vigentes.

Como medida adicional de vigilancia epidemiológica, agregó, dijo que personal sanitario del IMSS acudirá nuevamente a las instalaciones de la facultad para reforzar las acciones preventivas y de orientación sanitaria.

Casos confirmados en 8 escuelas de Jalisco

En Jalisco, en ocho escuelas se han detectado casos confirmados de sarampión, por lo que algunos grupos han suspendido las clases presenciales hasta nuevo aviso, informó el secretario de Educación en el estado, Juan Carlos Flores.

El funcionario indicó que, además, otras cuatro escuelas están bajo monitoreo al detectarse casos sospechosos de la enfermedad.

Los planteles afectados se encuentran en los municipios de Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Tepatitlán; en siete de las ocho donde hubo casos confirmados fue necesario cerrar un grupo en cada una, mientras que en otra se suspendieron las clases presenciales en tres grupos.