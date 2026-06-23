Detectan fallas en Secretaría de las Mujeres

De acuerdo con auditorías externas e internas, al menos hasta diciembre de 2025, la Secretaría de las Mujeres carecía de controles para acreditar que el personal contratado para atender a mujeres en situación de violencia en los estados del país no tuviera antecedentes penales o de violencia de género. La dependencia federal tampoco tenía en ese momento manuales de operación vigentes, pese a ser un requisito previsto en la ley.

En los resultados de la auditoría “A PROCESO-006-074-2025”, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detectó la ausencia de mecanismos de verificación de antecedentes de violencia del personal que labora en las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF).

Recomendación

La Secretaría Anticorrupción emitió una recomendación preventiva para que la Secretaría de las Mujeres analizara la viabilidad y pertinencia de requerir a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas la implementación de mecanismos que permitan acreditar que el personal contratado para la atención de mujeres en situación de violencia no tenga antecedentes penales y de violencia de género.

De acuerdo con el documento, la Secretaría de las Mujeres contaba con 45 días hábiles para atender las recomendaciones derivadas de la revisión, plazo que concluyó el 16 de febrero de 2026.

Operaba sin manuales

Otra auditoría revisada por este medio, identificada con el folio 2025-2-OIC-4-HHG-VME-004, y realizada por el Órgano Interno de Control el 12 de diciembre de 2025, estableció que la secretaría no contaba con un Manual de Organización General ni un Manual de Procedimientos vigente. Ante esta situación se emitieron dos recomendaciones orientadas a la elaboración y expedición de dichos instrumentos normativos.

El 22 de enero de este año, la Secretaría de las Mujeres informó que la Subsecretaría de Igualdad Sustantiva, Subsecretaría del Derecho a una Vida Libre de Violencias, la Coordinación General de Vinculación y Seguimiento, Unidad de Asuntos Jurídicos, Unidad de Administración y Finanzas, Dirección General de Inteligencia, Innovación y Planeación Estratégica para la Mejora Continua de los Programas y la Dirección General de Comunicación Social habían remitido sus proyectos para integrar el Manual de Procedimientos, los cuales se encontraban en espera de aprobación.

En marzo de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Manual de Organización General de la Secretaría de las Mujeres, firmado por la entonces titular Citlalli Hernández. Sin embargo, no hay un registro de un Manual de Procedimientos.