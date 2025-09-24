Detectan gripe aviar en gaviotas de Playa Bagdad

La Jurisdicción Sanitaria de Matamoros, Tamaulipas y la organización Conibio Global, lanzaron una alerta tras detectarse casos de gripe aviar en gaviotas que radican en islas de anidación que se encuentra en Playa Bagdad, por lo que hasta el momento, se han sepultado a 400 aves y se realizan exámenes a seis personas que han manipulado los cadáveres.

Gilma Alcocer, titular de la Jurisdicción Sanitaria, informó que el pasado 13 de septiembre encontraron un ave muerta, por lo cual enviaron muestras al laboratorio, confirmándose este lunes la presencia de gripe aviar en la especie.

Destacó que tras las investigaciones del Departamento de Epidemiología, se desplegó un operativo para detectar posibles riesgos en la región y aseguró que las cuatro personas que manipularon el ave no presentaron síntomas que pongan en riesgo su salud.

La funcionaria manifestó que no se han detectado casos de esta enfermedad en humanos y que se sigue buscando aves muertas a lo largo del litoral, así como que personal de salud, implementó revisiones en residentes del sector a fin de descartar posibles contagios.

Sepultan a 400 aves

Jesús Elías Ibarra, presidente de Conibio Global, indicó que durante el mes de marzo del presente año tuvieron la oportunidad de ingresar a las dos islas que se ubican cerca de Playa Bagdad, detectando en una de ella la muerte de varias aves y que hasta el momento, han sepultado a 400 animales.

Manifestó que tuvo la oportunidad de buscar otras áreas protegidas de México y que en la de Veracruz ya contaban con casos positivos de este virus por lo que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) había hecho la detección en aves migratorias y residentes por lo que habían puesto en cuarentena varias islas de anidación.

Jesús Elías Ibarra destacó que Conibio Global con su grupo de voluntarios detectó 400 aves muertas las cuales fueron sepultadas por lo que, las seis personas que las han manipulado, ya fueron revisados por la Jurisdicción Sanitaria para descartar cualquier contagio y que al menos uno de ellos, muestra síntomas como dolor de cabeza, fiebre y que se encuentra aislado.