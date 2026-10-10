Detectan nuevas irregularidades de empresa española

El Grupo MAS y la empresa española Acciona -responsables de la concesión del servicio de agua en la zona turística y conurbada de Veracruz-Boca del Río-Medellín-, ocultaron que la suspensión del servicio ocurrida en las últimas horas era para reparar una fuga de agua potable que llevaba años sin atender, denunció una organización sindical.

La dirigente del Sindicato “Teniente José Azueta”, del extinto Sistema Metropolitano de Agua y Saneamiento (SAS), Angélica Navarrete Mendoza, lamentó que la compañía haya anunciado trabajos de mantenimiento preventivo en las plantas potabilizadoras y la suspensión del servicio a miles de habitantes cuando el verdadero motivo era reparar una fuga de agua potable.

La queja se suma a toda una serie de irregularidades de la compañía española, como por ejemplo que el órgano auditor de Veracruz haya determinado que la empresa incumplió con las obligaciones de la concesión que le fue otorgada.

Ahora la lideresa sindical explicó que la fuga en una tubería de 42 pulgadas había sido exhibida en diversas ocasiones, sin que las empresas resolvieran el desperfecto, lo que derivó el desperdicio de grandes cantidades de agua potable hacia terrenos bajos y humedales.

Suspensión de servicio

Navarrete Mendoza cuestionó que la empresa Acciona presentara la suspensión del servicio como una acción de mantenimiento en beneficio de los usuarios, en lugar de reconocer la reparación pendiente.

La dirigente gremial dijo que el mantenimiento preventivo de las plantas potabilizadoras generalmente se realiza en diciembre, cuando las condiciones del río facilitan la limpieza de los sedimentos acumulados en los tanques, por lo que puso en duda la justificación ofrecida por la concesionaria, especialmente ante los elevados niveles que actualmente registra el afluente.

Por ello, exigió a Grupo MAS y Acciona hablar con la verdad y dejar de presentar como mantenimiento preventivo lo que -insistió- constituye la reparación tardía de una falla conocida desde hace años.