Detectan ocho playeras impregnadas con cocaína

En la Aduana del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) y mediante equipos de rayos X, con apoyo de un binomio canino, fue detectado el envío de un paquete con ocho playeras impregnadas con cocaína que tenía como destino final el país de Chile.

El Gabinete de Seguridad detalló que elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), detectaron el envío postal con un peso aproximado de 5.34 kilos.

En un comunicado, se informó que el paquete fue localizado en la Sección Aduanera del Centro Postal Mecanizado de la Aduana del AICM durante las labores de inspección en el área de exportación.

Expuso que personal de la ANAM identificó mediante rayos X algunas irregularidades en la densidad de un paquete que sería enviado de México a Chile, por lo que solicitó la intervención de un binomio canino, quien confirmó la alerta sobre el contenido del envío.