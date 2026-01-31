Detectan posibles casos de “úlcera de los chicleros”

Personal de la Jurisdicción Sanitaria Número Tres, de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), activó los protocolos de atención y vigilancia epidemiológica, tras la detección de dos posibles casos de leishmaniasis en comunidades del sur de Yucatán.

La leishmaniasis, llamada también “úlcera de los chicleros”, es una enfermedad causada por un parásito leishmania transmitida por la picadura de una hembra del mosco lutzomyia.

La infección se inicia cuando el insecto infectado pica a la persona para alimentarse de sangre y le introduce a la piel el parásito leishmania. Dos semanas y hasta un año después aparece una úlcera donde fue la picadura.

Estos casos sospechosos fueron identificados en la comisaría de Corral, perteneciente al municipio de Tzucacab, y en Sudzal Chico, comisaría de Tekax, lo que derivó en una rápida movilización de personal médico y brigadas especializadas.

Actualmente, estos pacientes se reportan estables y bajo tratamiento médico, mientras se mantiene vigilancia sanitaria reforzada.