Detectan primer caso humano de Gripe Aviar

Un residente del estado de Washington fue hospitalizado con gripe aviar, con una cepa del virus que no se había detectado en personas antes, informaron funcionarios de salud estatales.

Se trata del primer caso humano de gripe aviar en Estados Unidos desde febrero. La persona afectada es un adulto mayor con otros problemas de salud subyacentes y permanece hospitalizada.

El residente del condado Grays Harbor, cuyo nombre no ha sido dado a conocer, tiene un conjunto de aves de corral en su jardín trasero que habían estado expuestas a aves silvestres, indicaron funcionarios de salud. Creen que las aves de corral o las aves silvestres son la fuente más probable de exposición, pero dicen que aún están investigando.

El virus se transmite a través de la saliva, el moco y las heces de los animales, o también por la leche de ganado lechero.

Tras un diagnóstico preliminar, funcionarios sanitarios estatales lo confirmaron el viernes pasado.

La persona se infectó con gripe aviar H5N5, explicaron autoridades estatales. Funcionarios de salud estatales y federales indicaron que parece ser la primera infección conocida en un ser humano con el virus de la gripe aviar H5N5.