Detectan venta de piezas arqueológicas en redes sociales

Enero 15 del 2026
La comercialización del patrimonio se considera un delito federal. Cortesía
El delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Coahuila, Francisco Aguilar Moreno, informó que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la oferta de fósiles y piedras arqueológicas a través de redes sociales.

Dijo que detectaron la venta principalmente en Facebook e Instagram, y esto representa la comercialización de patrimonio, considerándolo un delito federal.

Precios

La denuncia se puso en 2025 y fue ratificada en la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que esperarán el proceso judicial.

Aguilar Moreno mencionó que se estaban vendiendo puntas de flecha, sandalias y materiales pétreos, principalmente. “Algunos precios eran irrisorios, otros exuberantes. No tienen un tabulador de cómo revisar estos temas”, comentó el encargado del INAH en Coahuila.

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece prisión de hasta 10 años a quien comercie con bienes arqueológicos.

