Detectaron más de 82 mdp en campaña de Rocha en 2021

Durante las campañas del proceso electoral de 2021 en Sinaloa, en donde se renovaron diputaciones, ayuntamientos y la gubernatura en la que resultó electo Rubén Rocha Moya, el Instituto Nacional Electoral (INE) detectó irregularidades en el gasto de campaña de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que en conjunto suman 82 millones 765 mil 618 pesos.

De acuerdo con el dictamen consolidado de la revisión de informes de ingresos y gastos de campaña para el proceso electoral de Sinaloa en 2021, se detectaron al menos 12 observaciones con alusión directa a los gastos de la campaña de Rubén Rocha. Las irregularidades incluyen omisión de gastos, falta de comprobantes y egresos sin contratos firmados.

Inconsistencias

Según el documento, se encontraron gastos no registrados por eventos de campaña de Rocha que suman dos millones 10 mil 514 pesos. El INE también halló que al cierre de la campaña del morenista, se reportaron deudas pendientes con proveedores por 746 mil 463 pesos; sin embargo, no se entregaron contratos o pruebas legales que demostraran esa deuda.

La autoridad electoral también identificó gastos por el traslado de personal al evento de cierre de campaña de Rocha Moya en Culiacán, para los cuales se omitió presentar los documentos de soporte firmados, relacionados a un monto de 257 mil 223 pesos.