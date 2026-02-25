Detención de “El Mencho” favorece negociaciones

La detención de Nemesio Oseguera “El Mencho” favorecerá las negociaciones del T-MEC, así lo dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

De acuerdo con las reacciones internacionales, dijo Ebrard, especialmente de Estados Unidos, “El operativo que se llevó a cabo demuestra cuál es la posición del Gobierno de México en el sentido de hacerle frente a estas organizaciones”.

Mencionó que esto “demuestra la eficacia y la valentía de nuestro Ejército”, y así le fue expresado por sus contrapartes, aseguró el Secretario, asegurando que esta acción muestra la posición del gobierno de México, en contraposición a la campaña de que en el país “se está tolerando al narco”.

Además, Ebrard mencionó que al día de hoy se tiene una buena relación de confianza con Estados Unidos “porque han visto lo que han sido las acciones del Gobierno de México en el campo de la seguridad”.

El titular de la Secretaría de Economía aseguró que “nos va a favorecer en las próximas semanas y meses en lo que tiene que ver con la relación comercial, es decir, la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá”.

Esto, dijo, se debe a que la detención de “El Mencho” “da por tierra con un argumento que se manejó mucho en varios círculos en Estados Unidos respecto a la posición del Gobierno de México y de nuestras instituciones en contra de la delincuencia organizada”. Esos argumentos quedan desacreditados tras las acciones en contra del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dijo.