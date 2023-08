La controversia constitucional que presentó el Congreso de Morelos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) busca de los ministros claridad sobre la forma en como debe ser procesado un servidor público y si es legal que autoridades de otros estados del país ejecuten una orden de aprehensión en contra de funcionarios locales.

“Esperamos que el Poder Judicial nos dé claridad, no solo a Morelos sino a todos los estados para saber qué se puede y qué no se puede, porque en la aplicación de la ley no nos podemos apartar de la línea que marca la Constitución”, afirmó Francisco Sánchez Zavala, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos.

El legislador por el PAN argumentó que la controversia tiene por objetivo manifestar a la Corte la forma en que se trastocaron la soberanía y la autonomía del estado de Morelos.

¿Se defiende autonomía o al fiscal?.

“Se defiende la autonomía y la soberanía. Queremos que el máximo tribunal de México nos dé la certeza si se puede o no seguir repitiendo actos como el que ocurrió, contra un servidor público de Morelos. El cauce legal que se le quiso dar a la detención de un servidor público de Morelos no es la que esta normada en nuestra propia ley”, respondió.

A pregunta expresa, el legislador recordó que el artículo 40 de la Constitución Política del país, inherente al Pacto Federal, señala que se respetará la soberanía de cada uno de los estados que conforman la república, así como a la división de poderes, que “consideramos se violentó por la forma como se actuó, ya que nunca fue avisado el Tribunal Superior de Justicia de Morelos acerca de la detención”.