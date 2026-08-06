Detención de Mayo debería ser una victoria: Salazar

Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, declaró que la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024 debería ser una “victoria” para ambas naciones, y admitió que se debe trabajar en la seguridad en los dos países.

Durante la presentación virtual de su libro en español “Fronteras. Mi lucha por una América Unida”, que próximamente saldrá a la venta, Salazar expresó que tiene “esperanzas grandes” en la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Yo tengo esperanzas grandes de esta presidenta Sheinbaum porque la conozco, y conozco a algunos de sus tipos muy bien como Omar García Harfuch, y espero que ese equipo nos lleve a una política nueva también en la relación”, dijo al apostar por una nueva relación en la región con cambios en Estados Unidos.

El demócrata evitó abundar en el caso de “El Mayo” Zambada, pero insistió que “la verdad es la verdad”. Aseguró que tras los hechos, Sinaloa tiene “muchos problemas, mucha violencia y mucha muerte” al igual que otros lugares.

“No era nuestro avión”

Sobre el avión en el que fue trasladado “El Mayo” Zambada y que fue expuesto por el FBI en Nuevo México como un logro, el exembajador insistió que la aeronave no era de ellos: “Sí, el avión está ahí en el aeropuerto, pero [es] propiedad de criminales, de capos”.

“Se entregaron, la propiedad se las quitan, pero no era nuestro avión”.

Insistió en que se llevó a autoridades de la fiscalía a qué vieran el avión. “Debería ser celebrado como victoria, tanto de México como de Estados Unidos”, declaró.

Recordó en la conferencia que personal estadounidense que trabajó con él fue amenazado en Nuevo Laredo por la delincuencia en México.

Reconoció que la política es una amenaza mayor que el narcotráfico y la desinformación, porque controla el mensaje y la realidad: “Controla lo que se dice de seguridad, de lugares como la frontera chica, como Zacatecas donde hay muchos problemas (...)”.

“Negarlo es decir ‘no existe, estamos seguros’. Decir que tenemos una realidad de seguridad”, mencionó al denunciar el tráfico de armas.