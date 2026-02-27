Detencio´n de Nemesio hubiera desatado terror

En caso de que Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hubiera sido detenido y no abatido en Tapalpa, Jalisco, el experto en seguridad, Abraham Serrano Ortega, consideró que se hubiera desatado más violencia y sus cercanos buscarían su rescate, tal como ocurrió en 2019 con la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán.

“Cuando detuvieron al hijo del ‘Chapo’ Guzmán, iba con vida y la reacción fue algo similar (a lo ocurrido en Jalisco) pero sólo en el estado de Sinaloa (...) amenazaron al gobierno de que si no era liberado iban a hacer acciones terroristas y de violencia en contra del gobierno, entonces decidió el presidente Andrés Manuel López Obrador, liberarlo”, dijo el especialista en inteligencia internacional.

El también miembro del Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero del Departamento de Estado de Estados Unidos de América (OSAC) dijo que la información que pudo revelar Oceguera Cervantes “iba a ser relevante” pero no “necesaria”, puesto que, consideró, los detalles de la estructura criminal del CJNG ya se conocen y sólo sería un complemento para varias investigaciones.

“Digamos que iba a ser un complemento, una cereza del pastel, pero no iba a ser totalmente indispensable poder tenerlo con vida (...). Si lo llevaban a Guadalajara podría correr el riesgo de que pudiera existir el rescate o tratar de buscarlo también para eliminarlo. Y si lo llevan a Michoacán, exactamente lo mismo”, compartió.

Cuestionado sobre el escenario que prevé tras la caída de “El Mencho”, el consultor en seguridad ve un escenario con aumento de delitos de alto impacto y la expansión de cárteles del narcotráfico más violentos en el país.

Serrano Ortega exhortó a tener en el radar esta situación debido a que la violencia puede extenderse a otros estados aparte de Jalisco, como Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León, Guanajuato, Tabasco, Oaxaca, Chiapas e incluso en el escenario internacional, puesto que el CJNG es una organización que abarca otros 40 países.