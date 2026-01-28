Detención fue “porque soy incómodo para Layda”

José Abud Flores, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), aseguró que la respuesta que dio el gobierno de ese estado en el sentido de que respeta la autonomía de sus universidades, es “cavernaria y mentirosa”, porque afirmó que lo que buscaba la administración que encabeza la morenista Layda Sansores era su detención para evitar su reelección por considerarlo incómodo.

“Yo era una persona incómoda. No me plegaba a sus designios, no obedecía, vamos a ponerlo en esos términos, no obedecía las órdenes que venían desde arriba, desde el gobierno, claro, no les convenía”, dijo.

Miras electorales

Abud Flores comentó que lo que pretende el gobierno de Campeche es manejar los recursos de la institución con miras a la elección de 2027, en la que se elegirá al nuevo gobernador.

Resalta que recientemente el gobierno de ese estado acaba de contratar un crédito por mil millones de pesos, y que la UAC recibe anualmente un presupuesto de alrededor de mil 200 millones de pesos.