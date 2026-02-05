Detiene ICE a más de 150 migrantes

Más de 150 migrantes, incluyendo ciudadanos de México y Centroamérica, fueron detenidos tras un operativo conjunto de tres días del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y autoridades de Florida, según reportaron las autoridades migratorias.

En la operación participaron la Patrulla Fronteriza y la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) como parte de los “acuerdos 287(g)”, que permiten que las autoridades locales colaboren en actividades migratorias, indicó el ICE en sus redes sociales.

“152 extranjeros criminales ilegales atrapados en una operación de tres días de ICE en Florida. Deportamos 23 tan solo en el segundo día, trabajando con nuestros socios de los 287(g), como la Patrulla de Carreteras de Florida y otras agencias de seguridad estatales y locales”, expuso la publicación.

El ICE publicó fotografías de cuatro detenidos, incluyendo un mexicano culpable de fraude, un guatemalteco sospechoso de crueldad contra un niño, un hondureño que estuvo ocho años en prisión por un ataque con un arma y otro migrante de Honduras acusado de violencia doméstica.

La agencia sostuvo que la operación fue para “sacar a criminales como estos de los vecindarios”, aunque no específico qué ciudades estuvieron involucradas.

El operativo trasciende horas después de revelarse que el gobierno de Florida gastó en operativos migratorios 573 millones de dólares de un fondo destinado a emergencias en los últimos tres años, según un reporte de la Administración del gobernador Ron DeSantis enviado al Congreso local y filtrado a la prensa.

DeSantis, quien la semana pasada sostuvo que “ningún otro estado ha hecho más que Florida” para promover las operaciones migratorias.