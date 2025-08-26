Detienen a 10 hombres por tala en Reserva

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que 10 presuntos infractores fueron detenidos por tala ilegal, posesión y transporte clandestino de recursos naturales en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca en Michoacán, considerada zona crítica forestal.

Además, se aseguraron tres vehículos con 25.9 metros cúbicos (m³) de madera en rollo de pino que no contaba con documentos que acreditaran su legal procedencia.

Por lo anterior, los vehículos fueron resguardados de manera precautoria en un recinto en Maravatío, Michoacán. Mientras tanto, los 10 sujetos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

De acuerdo con la dependencia federal, el operativo fue posible gracias al aviso oportuno de autoridades de núcleos agrarios de la región, quienes cuentan con Comités de Vigilancia Ambiental Participativa.