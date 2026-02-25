Detienen a 10 policías y a director de Seguridad Pública

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Michoacán detuvo al director de la Policía Municipal de Ecuandureo, Jorge Andrés “N”, y a 10 elementos más que trabajaban presuntamente para la organización criminal que lideraba el ya abatido Rubén Oseguera Cervantes, fundador del Cártel Jalisco Nuevas Generación (CJNG).

La captura del mando policial y 10 de sus oficiales fue realizada mientras el personal de la Guardia Civil realizaba un operativo en la zona donde grupos criminales habían realizado quemas de vehículos y bloqueos en respuesta al abatimiento de “El Mencho”.

Cuando los oficiales de la SSP Michoacán circulaban sobre la calle Lázaro Cárdenas de ese municipio, dieron alcance a dos vehículos con gente armada, encapuchados y que no portaban insignias de alguna corporación.

Uno de los ocupantes se presentó como Jorge Andrés “N”, director de Seguridad Pública Municipal.

Al ser revisados, la SSP Michoacán les encontró droga, insignias del Cártel Jalisco Nueva Generación y diferentes teléfonos celulares en los que tenían un grupo de WhatsApp para filtrar información operativa, compartir recorridos y alertar sobre movilización de fuerzas estatales y federales a la organización criminal.

Los 11 detenidos (10 originarios del estado de Jalisco y uno de Ecuandureo), fueron presentados a la Unidad de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado, donde se resolverá su situación jurídica inmediata.