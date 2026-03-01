Detienen a 14 personas por tala ilegal en Michoacán

Junto a elementos de seguridad, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detuvo a 14 personas por tala ilegal en Michoacán. En un operativo sorpresa en el área de influencia de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, la franja aguacatera del centro del estado y los bosques de la Comunidad Indígena de Santiago Tingambato, en Uruapan; también se aseguraron 25 vehículos y 539.99 m³ de madera.

La dependencia informó que en esta acción participaron 119 elementos de Profepa, la Secretaría de Defensa, Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Civil del Agrupamiento Forestal y Ambiental y policía municipal.

El operativo se llevó a cabo los días 19, 20 y 21 de febrero, en seguimiento a los acuerdos establecidos en la Mesa de Seguridad Ambiental, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, dada la problemática de tala ilegal y cambio de uso de suelo que se presenta en la entidad.