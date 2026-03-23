Detienen a 21 personas en partido Pumas vs América

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a 21 personas durante el partido entre Pumas y América, disputado en el Estadio Olímpico Universitario la noche del sábado.

Dieciséis de los detenidos fueron por la posible reventa de boletos y a cinco por probablemente participar en una riña.

Los uniformados detuvieron a tres mujeres y 13 hombres, entre los que se encontraban tres menores, a quienes, tras una revisión de seguridad como marca el protocolo de actuación policial, les aseguraron tres boletos que, al parecer, ofrecían a un precio superior al de las taquillas; por lo anterior, les leyeron sus derechos constitucionales y los presentaron ante el juez cívico, quien determinará la sanción correspondiente.

Cabe señalar que tras un cruce de información, se tuvo conocimiento que cuatro de los detenidos cuentan con presentaciones ante el juez por la misma falta.