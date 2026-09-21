Detienen a 22 personas tras Clásico América vs Chivas

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a 22 personas durante el partido entre América y Guadalajara que se realizó el sábado en la noche en el Estadio Banorte de la Cuidad de México.

En un comunicado, la dependencia refirió que ocho personas fueron detenidas por la posible reventa de boletos, 13 más por alterar el orden bajo los efectos del alcohol y un hombre por su probable participación en una riña.

Entre los detenidos por la presunta reventa de boletos están una mujer y siete hombres, quienes fueron presentados ante el juez cívico, quien determinará la sanción correspondiente. Tras un cruce de información, se detectó que tres de las dichas personas cuentan con antecedentes por la misma falta.

La SSC apuntó que el operativo se mantuvo hasta el término de las actividades y el desfogue total de los asistentes, mientras que personal de Tránsito agilizó la vialidad en las principales avenidas aledañas al estadio.