Detienen a 4 integrantes de La Unión Tepito

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a cuatro presuntos integrantes de La Unión Tepito –entre ellos una menor de edad– en la colonia Morelos de la alcaldía Venustiano Carranza, en posesión de 3 mil dosis de posible cocaína y aproximadamente 15 kilogramos de marihuana.

En redes sociales, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que los detenidos fueron identificados como Pedro “N”, de 24 años; Jovita “N”, de 54 años; Jessica “N”, de 24 años, y una menor de edad.

“Derivado de los patrullajes para inhibir delitos de alto impacto en las calles de la capital, policías de la SSC detuvieron en la alcaldía Venustiano Carranza a Pedro ‘N’, Jovita ‘N’, Jessica ‘N’ y a una menor de edad, probables integrantes de una célula delictiva generadora de violencia con operaciones en las zonas centro y norte de la Ciudad”, publicó.

Como resultado, aseguraron alrededor de 3 mil envoltorios de papel con posible cocaína, 25 bolsas de plástico transparente con aproximadamente 15 kilogramos de marihuana y ocho teléfonos celulares de distintas marcas y modelos.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, junto con los objetos asegurados, para determinar su situación jurídica.