Detienen a 4 prófugos que escaparon de prisión

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a cuatro personas que se fugaron del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta el domingo 22 de febrero, día en que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, tras un operativo en Tapalpa, Jalisco.

La investigación continúa para detener a los demás involucrados, señaló el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

“En una acción encabezada por @SEMAR_mx, personal de investigación y el @GabSeguridadMX en coordinación con las autoridades de Jalisco, fueron detenidas cuatro personas evadidas del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta el día 22 de febrero”, detalló el funcionario en redes sociales.