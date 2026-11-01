Detienen a 48 personas en una concentración en Londres

Un total de 48 personas fueron detenidas durante una protesta frente a la Embajada de Estados Unidos en Londres, en apoyo al grupo Palestine Action, proscrito (prohibido) en el Reino Unido, informó la Policía Metropolitana (Met, en inglés).

En un comunicado publicado en la red social X, la Met señala que “la mayoría de los arrestos se han producido por expresar el respaldo a una organización proscrita. Los agentes permanecen en el lugar”.

Palestine Action prohibido en Reino Unido

El anterior gobierno laborista de Keir Starmer decretó la prohibición de Palestine Action en 2025, al que consideró grupo terrorista, después de que varios activistas entrasen en junio de ese año en la base aérea militar de Brize Norton (sur de Inglaterra), donde causaron daños al pintar de rojo dos aviones.

En la protesta del sábado, unas cien personas se manifestaron ante la Embajada de Estados Unidos, antes de que el 4 de noviembre el Tribunal Supremo británico celebre una vista de apelación -de dos días de duración- para decidir si prohibir a Palestine Action fue legal. El recurso fue presentado por una de las fundadoras de la organización, Huda Ammori.

Represalia

La proscripción ha generado también malestar en el mundo cultural. La autora irlandesa Sally Rooney anunció que sacaba sus obras de las librerías británicas para evitar posibles represalias legales por su apoyo a Palestine Action.