Detienen a 5 presuntos integrantes del CJNG

Cuatro hombres y una mujer, presuntamente, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron arrestados por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Policía Municipal de Ixtapaluca en posesión de diversas dosis de estupefacientes en la colonia Geovillas Ayotla.

En el sitio fueron detenidos Dilan “N”, de 29 años; Oscar “N”, de 30; Abraham “N”, de 27; Edgar “N”, de 30 y Janeth “N”, de 29 años, quienes podrían ser integrantes del CJNG.

Posteriormente fueron remitidos ante el agente del Ministerio Público donde se definirá su situación jurídica.

Junto con los detenidos y los indicios, se aseguró también una camioneta de alta gama de color gris y tres motocicletas, una de color rojo, otra roja con franjas azules y una de color amarillo.

Según las primeras indagatorias, es probable que estén relacionados en la comisión de un homicidio ocurrido en Ixtapaluca el pasado 15 de febrero, por lo que continuarán las investigaciones.