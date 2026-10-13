Detienen a 7 y aseguran 1.2 toneladas de cocaína

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos detuvieron a seis personas y aseguraron 1.2 toneladas de cocaína a bordo de una embarcación frente a las costas de Oaxaca.

En redes sociales el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Semar ha asegurado más de 90 toneladas de cocaína en operaciones marítimas.

Lo que representa millones de dosis que se dejan de vender en las calles y millones de dólares que dejan de ingresar a las organizaciones criminales.

En un comunicado la Semar señaló que los navales incautaron una embarcación con 46 bultos de presunta cocaína al sur de Huatulco, Oaxaca.

La operación se efectuó durante un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima, por lo que se desplegaron unidades de superficie y aéreas, logrando el aseguramiento de la embarcación.

Los efectos asegurados fueron trasladados a Puerto Chiapas, Chiapas, a la Vigésima Segunda Zona Naval, para ser puestos a disposición de la FGR, en coordinación con la SSPC y así determinar el peso ministerial de la sustancia asegurada.