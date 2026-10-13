Detienen a adolescente tras disparar a director

La protesta de los estudiantes en Francia no tiene límites. Ahora, el director del instituto Joseph-Lakanal de Aubagne, en el departamento francés de Bouches-du-Rhone, cerca de Marsella, resultó herido por disparos y un joven de 14 años fue detenido, según fuentes policiales, que precisaron que la vida de la víctima no corre peligro.

De acuerdo con la misma fuente, el director recibió un disparo de escopeta de caza calibre 12. Otro profesor también resultó herido en el tiroteo. Citada por prensa francesa, la fiscalía de Marsella confirmó la detención del joven de 14 años. Se desconocen las circunstancias del incidente.

Conforme a la misma fuente policial, una tercera persona resultó levemente herida por los disparos. Según France3, el adolescente efectuó varios detonaciones en el interior del colegio y fue reducido por el personal docente antes de la intervención policial.

Continuan protestas

Este lunes continuaban los bloqueos y las protestas en varias ciudades francesas, como Rennes, Lille y Marsella, en el marco de las manifestaciones estudiantiles que sacuden al país a siete meses de las elecciones presidenciales.

Un agente de policía resultó herido de bala en la nuca cerca del Liceo Saint-Exupéry de Marsella, y se han registrado incendios y daños en varios centros educativos de Estrasburgo. Mientras tanto, se espera que el martes se lleve a cabo la quinta fase de la movilización, con el apoyo de los sindicatos de todo el país.