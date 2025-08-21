Detienen a albañiles mexicanos y centroamericanos

Un total de 25 inmigrantes obreros de construcción de México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras, fueron detenidos en dos lugares distintos por agentes de inmigración en una carretera estatal de Pennsylvania, cuando se dirigían a sus labores.

Los trabajadores fueron detenidos la mañana del martes y solo se sabe que algunos los enviaron al Centro de Procesamiento de Moshannon Valley, denunció en un comunicado la directora ejecutiva de la Coalición de Inmigración de Pensilvania, Jazmine Rivera.

El primer arresto tuvo lugar a las siete de la mañana cuando un policía estatal detuvo un vehículo y pidió la identificación al conductor y a los que lo acompañaban. Luego de proveer sus documentos, los agentes de inmigración intervinieron y arrestaron a 22. Solamente un trabajador, ciudadano estadounidense, fue dejado en libertad.

Una hora después, la organización Red de Respuesta Rápida del condado Centre, de Pennsylvania, recibió una llamada de un miembro de la comunidad que informó de que vio a seis agentes de inmigración detener a tres latinos que viajaban en otro vehículo.

Todos eran compañeros de trabajo y participaban en la construcción del hospital Mount Nittany, agrega el comunicado.

ICE vigila centros de trabajo, denuncian

También indica que días antes de los arrestos trabajadores habían denunciado que sospechaban que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) vigilaban la obra donde trabajaban y que los habían seguido al culminar su jornada laboral.

Gracias a esa vigilancia, ICE los pudo localizar camino a su trabajo, destacó Rivera.