Detienen a alcalde de Tlalnepantla por violación

El presidente municipal de Tlalnepantla, Jorge Armando Genaro Rubio, fue detenido ayer domingo por la noche por el delito de violación en agravio de un adolescente de 14 años de edad.

El parte informativo indica que el edil, electo bajo las siglas del Partido Encuentro Social, fue aprehendido en flagrancia por los elementos policiales que realizaban recorridos de vigilancia por ese tramo carretero, correspondiente al Pueblo Mágico de Tlayacapan, situado en los Altos de Morelos.

Detención

La ficha de detención, publicada por el Gobierno de México, precisa que la detención ocurrió a las 21:55 horas, a la altura del kilómetro 10 de la carretera federal, por elementos de la Policía municipal de Tlayacapan.

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó que el edil fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de la Región Oriente por los probables hechos delictivos.

Precisó que será en las próximas horas cuando se determinará su situación jurídica.