Detienen a alcalde por presuntos nexos con delincuencia

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca detuvieron al presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y delitos de alto impacto.

Junto con él, fueron detenidas otras tres personas que hasta el momento no han sido identificadas.

Según información extraoficial, hay otros 10 objetivos prioritarios de la región del Istmo de Tehuantepec, entre los que estarían involucrados funcionarios del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo).

Por el momento, Miguel Sánchez Altamirano se encuentra detenido en Ciudad Ixtepec y será trasladado vía aérea fuera del estado de Oaxaca.

Bloqueos carreteros

En reacción, elementos de la policía municipal de Juchitán de Zaragoza bloquean los accesos carreteros al municipio para exigir la liberación del presidente municipal, conocido también como Miguel “Quetu”.

UIF bloquea cuentas de Miguel Sánchez

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que el presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Miguel Sánchez Altamirano, fue detenido al igual que Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, quienes cuentan con órdenes de aprehensión por delitos de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. La detención deriva del Operativo Enjambre que ha dejado con esta nueva detención 112 funcionarios detenidos.

En este sentido y con la finalidad de afectar su capacidad financiera, García Harfuch compartió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas de las personas relacionadas con la investigación.

Nadie estará por encima de la ley: Jara

Por lo anterior, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, aseguró que en el estado “nadie estará por encima de la ley” y aseguró que este municipio de la región del Istmo de Tehuantepec se mantiene en paz y en condiciones de “absoluta gobernabilidad”.