Detienen a alcalde y síndica por homicidio

El presidente municipal de Santa María Ipalapa, Emanuel Peláez Peláez, la síndica Raquel Cruz Guzmán y dos policías municipales fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el asesinato del expresidente municipal de esta comunidad de Oaxaca, Gerardo Santos López.

La aprehensión del edil y la síndica se ejecutó en las primeras horas del lunes por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), y fueron trasladados a la capital de Oaxaca para ser puestos a disposición de un juez de control.

Gerardo Santos, expresidente municipal y excandidato por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la presidencia municipal de Santa María Ipalapa, fue asesinado a balazos el 11 de mayo de 2025 por un elemento de la policía municipal.

Santos López fue presidente municipal de Santa María Ipalapa en el periodo de 2014-2016 y candidato a presidente municipal de este municipio en el año 2024, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El gobierno de Oaxaca confirmó la detención de Emanuel Peláez, Raquel Cruz y dos policías municipales, e informó que mantiene contacto con la Fiscalía General; también agregó que en el operativo participaron fuerzas federales.

Sumado a esto se dijo que es la Fiscalía del Estado quien deberá dar a conocer las causas, la situación jurídica y la motivación de fondo de la detención.