Detienen a Álvarez Puga por su situación migratoria

El empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont y prófugo de la justicia mexicana, se encuentra detenido en un centro de procesamiento en Florida.

De acuerdo con un documento judicial fechado el pasado 15 de octubre, Álvarez Puga fue detenido el pasado 24 de septiembre por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y trasladado al centro de procesamiento North Krome, en Miami, por su situación irregular en Estados Unidos.

El documento señala que el mexicano ingresó a aquel país el 14 de enero de 2021 y tenía permiso para permanecer hasta el 13 de julio del mismo año.

Salió d el 9 de julio con rumbo a las Bahamas pero regresó, por barco, un día después. El 11 de julio solicitó asilo en Estados Unidos, alegando que en México sufría persecución “por sus creencias políticas conservadoras” y que tenía “miedo de regresar debido a sus opiniones políticas y a su pertenencia a un determinado grupo social”. La solicitud fue presentada ante los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), y aún está pendiente. El mexicano fue detenido con fines de deportación, al no estar legalmente.