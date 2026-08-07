Detienen a Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa

La Fiscalía General de la República (FGR) reportó la detención de Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, por su presunta implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En un mensaje en redes sociales, la institución ministerial informó que su captura se realizó derivado de nuevas investigaciones que permitieron acreditar la posible participación del exmandatario perredista, en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes.

Por lo cual, señaló, fue solicitada, obtenida y cumplimentada una orden de aprehensión en su contra.

Después del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, el exgobernador de Guerrero por la alianza PRD-PAN, Ángel Aguirre Rivero, es el segundo exfuncionario de más alto rango detenido por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

Lo trasladan al Altiplano

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, agentes de la SSPC detuvieron a Aguirre Rivero en la colonia Cedros, municipio de Tepotzotlán, Estado de México.

Esto es cerca de la caseta de cobro de autopista México-Querétaro, indica este registro.

Al momento de su detención vestía pantalón de mezclilla color azul, playera tipo polo color verde, chamarra color azul marino y tenis color azul marino.

Fue trasladado al penal de máxima seguridad de El Altiplano, localizado en el Estado de México, para ser puesto a disposición del juez del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, que giró la orden de aprehensión en su contra por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia.

Señalado por destrucción de evidencias

Horas más tarde y en un breve mensaje, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, detalló que el exgobernador fue detenido en el Estado de México y que gracias al nuevo modelo de investigación, se ordenó el reanálisis profundo de las actuaciones que, asegura, abrieron nuevas lineas de investigación en las que se vinculó al exgobernador de Guerrero.

“Trabajo de análisis que acreditó con plena evidencia y apego al debido proceso, la posible participación de Ángel N, exgobernador del estado de Guerrero, en la destrucción de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes”, expresó.

Puntos relevantes

Las cámaras de videovigilancia ubicadas al exterior del Palacio de Justicia del Estado en Iguala, grabaron el autobús donde se dirigían los estudiantes y el momento cuando este fue detenido por policías municipales y estatales.

Las primeras versiones señalaron que dicho material no existía; sin embargo, diligencias posteriores acreditaron que dicha versión era falsa ya que sí se había documentado la detención.

En este sentido, la fiscal de la República detalló que en enero del 2026, una persona colaboradora aportó testimonio que dio cuenta de la existencia de dichas grabaciones y la persona señaló a quien presuntamente habría sustraído las grabaciones para entregarlas directamente al exgobernador Aguirre Rivero.

Para mayo de 2026, un segundo testigo protegido dio cuenta de que el exgobernador ordenó, en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno, desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia del Estado en Iguala.

La crisis política y social derivada de estos hechos incrementó la presión sobre el gobierno estatal. El 23 de octubre de ese año, Aguirre Rivero anunció que solicitaría licencia al cargo, luego de que el Senado de la República analizara la posibilidad de desaparecer los poderes en Guerrero.