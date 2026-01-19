Detienen a autor de doble feminicidio en Cuautitlán

Autoridades federales detuvieron en Acapulco, Guerrero, a Eric Antonio “N”, autor material de un doble feminicidio ocurrido el 12 de enero en el municipio de Cuautitlán, Estado de México.

Eric Antonio “N” contaba con una orden de aprehensión por su probable responsabilidad directa en los hechos. Fue detenido la tarde del sábado y ayer domingo en la mañana fue ingresado al penal de Cuautitlán.

También fue arrestado Alejandro “N”, quien lo auxilió a ocultarse, y de acuerdo con las investigaciones, tienen una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual en agravio de una menor en 2022 en el mismo municipio.

El Gabinete de Seguridad informó que como parte del seguimiento a las investigaciones, los efectivos realizaron labores de gabinete y campo, lo que permitió identificar un domicilio en el municipio de Acapulco, Guerrero, donde se ocultaba Eric Antonio “N”.

Con la información obtenida, se implementó un dispositivo de seguridad coordinado con las fiscalías estatales.

En ese operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar).

También Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE).