Detienen a “Baldo”, presunto operador del CJNG

Autoridades de seguridad de Colima detuvieron a Oswaldo Rafael “N”, alias “Baldo”, identificado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Es considerado un objetivo prioritario por su posible vinculación con extorsiones a ganaderos en Cuauhtémoc, de acuerdo con el comunicado del Gobierno.

Además, es investigado por su presunta participación en delitos de alto impacto y hechos de violencia registrados en la entidad, como una agresión con arma de fuego contra un elemento de la Fiscalía General del Estado ocurrida el 24 de septiembre de 2025.

Así fue la detención

La detención fue posible por trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional. Con el intercambio, análisis y explotación de información se estableció la ubicación del objetivo y se desarrolló el operativo para su captura. La intervención se realizó de manera controlada y sin resistencia por parte del detenido.