Detienen a barcos de Flotilla Global Sumud, van 7 mexicanos

Esta miércoles, el Ministerio de Exteriores de Israel informó a través de redes sociales que varios barcos de la Flotilla Global Sumud fueron “detenidos sin problema”.

Además, aseguró que sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí, y en el mismo mensaje del ministerio, muestra a la activista Greta Thunberg rodeada.

De acuerdo con el video publicado en su cuenta de X, antes Twitter, Thunberg se encuentra sentada en el piso recogiendo sus pertenencias para, aparentemente, acompañar a los soldados.

De la misma forma, en el contenido audiovisual, se puede ver cómo las fuerzas de Israel le pasan a Greta sus cosas; una botella, un suéter y un sombrero verde con el que anteriormente ya se le había visto a la activista sueca de 22 años.

En el video también se observa soldados graban a Greta y le apuntan con luces para alumbrar la noche en aguas internacionales.

Finalmente, el ministerio adjunta un mensaje donde explican la situación y aseguran que Greta está bien.

Por lo anterior, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expulsó este miércoles a la delegación diplomática de Israel en Bogotá después de que la flotilla con ayuda humanitaria que viajaba rumbo a Gaza fuera interceptada por las fuerzas israelíes.

El mandatario izquierdista rompió las relaciones con Israel en 2024. La embajada se convirtió en consulado tras esa medida y en la actualidad tenía 40 empleados, entre ellos cuatro israelíes con estatus diplomático.

Petro calificó la detención de la flotilla como un “crimen internacional” y denunció que dos colombianas fueron “detenidas”. La presidencia exigió a Israel su “inmediata liberación”.