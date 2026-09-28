Detienen a “Bebo”, operador financiero de la faccio´n “Metros”

Fuerzas Especiales del Ejército, Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron 19 ordenes técnicas de investigación en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, con las que se logró la detención de Jesús Manuel “N”, alias “Bebo” y dos personas más.

De acuerdo a las investigaciones “Bebo”, está vinculado a una red de contrabando fiscal de hidrocarburos procedente del extranjero; trabaja directamente bajo las órdenes de César “N”, alias “Primito”, jefe de la facción “Metros” del “Cártel del Golfo” con presencia en Nuevo León y Tamaulipas.

“Bebo”, cuenta con una orden de aprehensión emitida por un juez federal por el delito de delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) señaló que derivado de la ejecución de las órdenes técnicas de investigación se aseguraron 13 inmuebles, cuatro tanques fijos tipo cisterna para almacenamiento de hidrocarburo, dos aeronaves, 50 vehículos de diversas características, 107 remolques tipo cisternas, 84 tractocamiones, 49 camiones recolectores de basura.