Detienen a Cali, operador de grupo delictivo

Autoridades federales ejecutaron una orden de cateo en Oaxaca y detuvieron a Carlos Ramos López, “Cali”, integrante del grupo delictivo “Los Cromo” y generador de violencia.

En el cateo se aseguraron seis armas largas, 27 cargadores, 760 cartuchos, 13 chalecos balísticos, 19 cascos balísticos, 14 pares de botas, diverso equipo táctico y 54 dosis de metanfetamina.

“Cali” fue detenido, se le informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

En este operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado (FGEO).