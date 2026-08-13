Detienen a Carlos Alberto Medina

La Fiscalía Anticorrupción de Campeche informó de la detención de Carlos Alberto Medina Hernández, quien fuera director de la Unidad de Comunicación Social durante el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas.

Medina Hernández es señalado como presunto responsable del desvío de 36 millones de pesos, a través de empresas factureras.

El Registro Nacional de Detenciones consignó que Medina Hernández fue detenido este martes a las 9:48 horas en San Francisco Campeche, en la colonia Barrio de Guadalupe.

La detención estuvo a cargo de la Policía Ministerial estatal y fue puesto a disposición de un juez en el Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén, en Campeche.

Alejandro Moreno Cárdenas fue gobernador de Campeche de septiembre de 2015 a junio de 2019.