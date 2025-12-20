Detienen a “Delta 1”, informa García Harfuch

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó sobre la detención de un hombre, así como el desmantelamiento de un laboratorio clandestino en Durango.

A través de redes sociales, García Harfuch indicó que, en dos operaciones conjuntas en Jalisco, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a Armando “N”, alias “Delta 1”.

El ahora detenido está relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones y trasiego de drogas sintéticas a Estados Unidos.

En otra acción llevada a cabo en Durango, personal del gabinete de Seguridad desmanteló un laboratorio clandestino utilizado para la producción de drogas sintéticas, donde se aseguraron reactores, destiladores, utensilios y maquinaria.