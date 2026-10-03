Detienen a dos iraníes por planear ataque

Dos ciudadanos iraníes fueron acusados de planear un ataque terrorista contra la comunidad judía de Manchester en vísperas del Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío. Lo anunció el viernes la policía británica.

“Salam Ahmadyan, de 36 años y residente en Liverpool, y Rahman Salehi, de 34 años y residente en Salford ambos ciudadanos iraníes, fueron detenidos en Manchester el domingo 20 de septiembre“, informó la policía. “Se sospecha que ambos hombres estaban en contacto con un tercer individuo en el extranjero, posiblemente en Irán, en relación con el complot”, añadió el comunicado.

Los dos ciudadanos iraníes fueron arrestados en Newton Street, en el barrio de Northern Quarter (en el centro de la ciudad), y posteriormente trasladados a una comisaría de Londres.

No se han divulgado detalles acerca del presunto complot, pero la policía confirmó que éste había sido frustrado.

“No creemos que exista ninguna amenaza actual para el público en relación con este asunto”, declaró la subcomisaria adjunta Vicki Evans. “Instamos a la ciudadanía a permanecer alerta y a ponerse en contacto con la policía si tiene alguna duda o inquietud”, agregó.

Durante el último año, la capital británica fue escenario de una serie de ataques dirigidos contra lugares vinculados a la comunidad judía o a Israel. Está previsto que ambos hombres comparezcan mañana ante el Tribunal de Magistrados de Westminster.