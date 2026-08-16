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NacionalNación

Detienen a dos presuntos integrantes de grupo criminal de Sinaloa

Agosto 16 del 2026

Dos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa que transportaban un arsenal en un tractocamión, fueron detenidos por fuerzas federales y estatales en el puerto de Mazatlán, Sinaloa.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército mexicano, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Estatal Preventiva, localizaron a los hombres mediante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en este municipio.

Detalló que les aseguraron un tractocamión que en su interior transportaba 19 armas largas, mil 131 cargadores y 15 mil 480 cartuchos de diferentes calibres.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Mazatlán, Sinaloa.

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