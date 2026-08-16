Detienen a dos presuntos integrantes de grupo criminal de Sinaloa

Dos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa que transportaban un arsenal en un tractocamión, fueron detenidos por fuerzas federales y estatales en el puerto de Mazatlán, Sinaloa.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército mexicano, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Estatal Preventiva, localizaron a los hombres mediante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en este municipio.

Detalló que les aseguraron un tractocamión que en su interior transportaba 19 armas largas, mil 131 cargadores y 15 mil 480 cartuchos de diferentes calibres.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Mazatlán, Sinaloa.