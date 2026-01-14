Detienen a edil de Constancia del Rosario

El presidente municipal de Constancia del Rosario, Ignacio Martínez Salas, fue detenido por el delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja cometido en la región Mixteca, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Los hechos que se imputan al edil, precisó, sucedieron el 21 de mayo de 2022, cuando la víctima -un hombre identificado como E.C.M.- se desplazaba a bordo de su vehículo, sobre la carretera Federal Alfonso Gasga, Pinotepa-Putla.

De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, la investigación reveló que, a la altura de la comunidad San Marcos Coyulito, Putla Villa de Guerrero, los atacantes que viajaban a bordo de una motocicleta agredieron a la víctima con disparos, luego perdió la vida.

El pasado lunes Ignacio Martínez Salas fue detenido cuando acudió a obtener su acreditación como presidente municipal de Constancia del Rosario para el periodo 2026-2028.